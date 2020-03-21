Lenin-Liebknecht-Luxemburg Demo 2026

Über 10.000 Menschen versammelten sich 2026 in Berlin zur traditionellen "Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Demonstration", um der Revolutionäre Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg und Wladimir Lenin zu gedenken.

In Redebeiträgen und Sprechchören wurde gegen Krieg, Faschismus, Militarismus und Kapitalismus protestiert und eine sozialistische Perspektive für die Zukunft eingefordert.