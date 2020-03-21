In Gaza und überall auf der Welt feiern die Menschen und freuen sich, dass die Bombennächte und die Hungerblockade endlich ein Ende finden.

Der faschistische US-Präsident Trump preist sich dreist als Friedensbringer. Dabei war der faschistische Feldzug Israels nur denkbar mit Rückendeckung der USA. Die Imperialisten USA und Israel sind hauptverantwortlich für über 100.000 Tote, ein völlig zerstörtes Gaza und eine gravierende Umweltzerstörung. Sie wurden zum Frieden gezwungen - durch den unbeugsamen palästinensischen Widerstand und die Millionen umfassende weltweite Solidaritätsbewegung mit Gaza.

Lisa Gärtner spricht darüber, warum weltweite Solidarität jetzt wichtiger ist denn je.

Ganze Erklärung: https://mlpd.de/2025/10/nach-dem-waffenstillstand-organisiert-euch-gaza-muss-leben

Broschüre zum Thema: https://www.mlpd.de/broschueren/perspektive-palaestinensischer-befreiungskampf

Spendenkonto: Solidarität International

IBAN: DE 86 5019 0000 6100 8005 84

Stichwort: „Gaza soll leben“