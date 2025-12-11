Prozess in Köln
Am 11. Dezember 2025 findet einer der brisantesten politischen Prozesse des Jahres statt: Stefan Engel und Monika Gärtner-Engel ziehen den Verfassungsschutz für eine europaweite, geheime Fahndung gegen führende Vertreter der MLPD vor Gericht.
Prozess in Köln
Politischer Eklat: MLPD klagt Verfassungsschutz an
Am 11. Dezember 2025 findet einer der brisantesten politischen Prozesse des Jahres statt: Stefan Engel und Monika Gärtner-Engel ziehen den Verfassungsschutz für eine europaweite, geheime Fahndung gegen führende Vertreter der MLPD vor Gericht.