Politischer Eklat: MLPD klagt Verfassungsschutz an

Prozess in Köln Am 11. Dezember 2025 findet einer der brisantesten politischen Prozesse des Jahres statt: Stefan Engel und Monika Gärtner-Engel ziehen den Verfassungsschutz für eine europaweite, geheime Fahndung gegen führende Vertreter der MLPD vor Gericht.

