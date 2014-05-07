Pressekonferenz anlässlich Polizeigewalt gegen Kollegenzeitung-Verteiler bei Audi Neckarsulm

Zahlreiche Medien, darunter die Stuttgarter Nachrichten und die Heilbronner Stimme berichteten über die Polizeigewalt gegen Verteiler und Unterstützer der Kollegenzeitung „Vorwärtsgang“ und Leute der MLPD in den letzten Tagen. Jetzt sprechen die Betroffenen der Polizeigewalt selber.