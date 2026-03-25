Proteste Zehntausende Menschen protestierten in Erfurt gegen den Bundesparteitag der AfD. Doch welche politische Bedeutung haben diese Massenproteste? Was sagt ihre Zusammensetzung über die gesellschaftliche Entwicklung aus? Und welche Schlussfolgerungen ergeben sich daraus für den antifaschistischen Kampf?

Proteste

Erfurt steht auf: Zehntausende protestieren gegen die faschistische AfD

Zehntausende Menschen protestierten in Erfurt gegen den Bundesparteitag der AfD. Doch welche politische Bedeutung haben diese Massenproteste? Was sagt ihre Zusammensetzung über die gesellschaftliche Entwicklung aus? Und welche Schlussfolgerungen ergeben sich daraus für den antifaschistischen Kampf?