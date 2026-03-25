Proteste
Zehntausende Menschen protestierten in Erfurt gegen den Bundesparteitag der AfD. Doch welche politische Bedeutung haben diese Massenproteste? Was sagt ihre Zusammensetzung über die gesellschaftliche Entwicklung aus? Und welche Schlussfolgerungen ergeben sich daraus für den antifaschistischen Kampf?
Proteste
Erfurt steht auf: Zehntausende protestieren gegen die faschistische AfD
Zehntausende Menschen protestierten in Erfurt gegen den Bundesparteitag der AfD. Doch welche politische Bedeutung haben diese Massenproteste? Was sagt ihre Zusammensetzung über die gesellschaftliche Entwicklung aus? Und welche Schlussfolgerungen ergeben sich daraus für den antifaschistischen Kampf?