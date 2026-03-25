Schulter an Schulter gegen Faschismus und Krieg

Am 8. Mai erinnern wir an die Befreiung vom Hitlerfaschismus. Doch „Nie wieder“ darf keine leere Formel bleiben: Wer wirklich gegen Faschismus ist, muss heute aktiv werden – gegen Kriegsvorbereitung, Aufrüstung, Wehrpflicht, Umweltzerstörung und jede Form von Faschismus.

Wir sagen: Unsere Zukunft darf nicht aus Waffen, Angst und Krieg bestehen. Statt Milliarden für Rüstung brauchen wir Geld für Bildung, Krankenhäuser, Löhne, Renten, bezahlbare Mieten und eine lebenswerte Zukunft.

Kommt zur Demonstration am 8. Mai in Essen:

📍 Viehofer Platz / Haltestelle Rheinischer Platz

🕕 18 Uhr