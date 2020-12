Engels große Liebe und der Antikommunismus

Zum Geschichtsbild des Antikommunismus gehört es, führenden Revolutionären zu unterstellen, selbst das Gegenteil zu tun was sie öffentlich als Moral verkünden. So wird Friedrich Engels mit dem sexistischen frauenfeindlichen Begriff „Frauenheld“ verunglimpft. Seine große Liebe und langjährige Gefährtin Mary Burns und irische Freiheitskämpferin sei „vermutlich eine Prostituierte“ gewesen. Das behauptet u.a. der politische Philosoph David Krenz. Mit als Beweis soll ein Gedicht über Mary herhalten von dem bekannten Dichter und Zeitzeugen Georg Weerth, wo er sie als „Dirn“ bezeichnet. Nun besagt es allerdings das glatte Gegenteil. Hier einige Strophen:







Von Irland kam sie mit der Flut,

Sie kam von Tipperary:

"Wer kauft Orangen, frisch und gut?"

So rief die Dirn, die Mary.

Und Mohr und Perser und Mulatt

Und Juden wie Getaufte -

Das ganze Volk der Handelsstadt,

Es kam und kaufte, kaufte.



Da fuhr kein Schiff den Fluß hinauf,

Da schwamm auch keins zum Meere:

Saß ein verliebter Schiffsjung drauf

Und dacht: Oh, wenn ich wäre

Erst auf dem Markt zu Liverpool,

Da sitzt von Tipperary,

Mit den Orangen auf dem Stuhl,

Die junge Dirn, die Mary!

...

Sie aber trotzte wild und keck,

Ob auch die Lippen brannten,

Stets an des Markts geschäft'ger Eck

Den bärtigen Bekannten.

O Leid um all die frischen Küss -

Sie hatte kein Erbarmen,

Sie fluchte, schrie, und ach, sie riß

Sich los aus allen Armen!



Und mit dem Geld, das sie gewann

Für saft'ge, goldne Früchte,

Lief hurtig sie nach Hause dann

Mit zornigem Gesichte.

Sie nahm das Geld und schloß es ein;

Und erst im Januare

Gen Irland sandte flink und fein

Das blanke sie und bare.



"Das ist für meines Volkes Heil,

Das schenk ich euern Kassen!

Auf, schärft den Säbel und das Beil

Und schürt das alte Hassen!

..."