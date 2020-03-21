Soforthilfe kommt in Gaza an!

Solidarität'Palästina muss leben' organisiert Soforthilfe die vor Ort ankommt. Bei der Spendengala am 1. November 2025 in Gelsenkirchen wurden über 11.000 Euro gesammelt. 10 Prozent gingen sofort nach Gaza und hier seht ihr die Essenspakete, die davon bezahlt und verteilt wurden.

Ein Namensvorschlag für unsere Organisation war 'organize for palestine" und das wurde auf jede Tüte geschrieben. Ortsgruppen von Palästina muss leben können bis zu 10 Prozent in andere Solidaritätsprojekte für Palästina geben, während 90 Prozent immer an das Al-Awda Projekt für ein neues Krankenhaus in Gaza gehen.