Sonntag LiveTalk mit Spitzenkandidatin Monika Gärtner-Engel

Schaltet ein, am Sonntag den 2. Juni, um 18 Uhr, zum Rote Fahne LiveTalk mit unserer Spitzenkandidatin Monika Gärtner-Engel! Warum will die MLPD die AfD verbieten? Warum ist die MLPD für den Sozialismus - ist der nicht gescheitert? Warum zieht die MLPD mit einem Buch in den Wahlkampf? Es wird um die Europawahl gehen, die Weltkriegsgefahr, die globale Umweltkatastrophe, den echten Sozialismus und um eure Fragen.