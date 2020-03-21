Stellantnis: Kampf um jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz!

Der Vorstand des Mutterkonzerns Stellantis plant die komplette Schließung von sieben Werken in Europa. Offensichtlich sind folgende Werke im Gespräch: Termoli und Melfi in Italien, Madrid in Spanien, Gliwice in Polen, Poissy in Frankreich und in Deutschland die Opel-Werke in Eisenach und Rüsselsheim.

Die MLPD steht solidarisch an der Seite der Arbeiterinnen und Arbeiter. Nur wer kämpft, kann gewinnen.