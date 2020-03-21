Warum zum Jahresende an die MLPD spenden?

In diesem Spendenvideo erklärt die MLPD, warum sie zum Jahresende zu Spenden aufruft – von Jugendprojekten über Medienarbeit bis hin zum Rechtshilfefonds. Wenn du wissen willst, wofür die Spenden konkret eingesetzt werden und wie die MLPD ihre unabhängige Parteiarbeit finanziert, findest du hier alle zentralen Informationen kompakt zusammengefasst.