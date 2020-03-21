Direkt zu Beginn des Kommunalwahlkampfs und der Wahlen zum Ruhrparlament am 14. September in NRW wird am Samstag, 23. August, um 17 Uhr ein gemeinsames großes Kulturfest stattfinden.

Am Sonntag, 24. August, von 10 Uhr bis 17 Uhr findet das Tribunal „Wir klagen an: Die Politik der verbrannten Erde der RAG“ statt.

Hierzu hat das Personenwahlbündnis AUF Gelsenkirchen ein Video auf seinem neuen Youtube-Kanal veröffentlicht. Informieren kann man sich über AUF Gelsenkirchen auf ihrer frisch zur Kommunalwahl überarbeiteten Homepage!